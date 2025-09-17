ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Собственик на агенция: Има някаква несигурност
Успяват ли да спестяват, къде влагат и финансово грамотни ли са българите?
Изводът на финансовите консултанти от работата с клиенти е, че българинът не умее да спестява дългосрочно.
"Финансовият консултант може да планира целите на едно семейство, дали образование на детето, или покупка на жилище и пенсиониране, за които малко хора се замислят", коментира финансовият консултант Гергана Стоева пред Bulgaria ON AIR.
Влиянието на еврото върху ходовете ни
С приближаването на приемането на еврото се увеличават страховете и опитите за инвестиция.
"Има някаква несигурност. Не знаем какво ще се случи с цените на недвижимите имоти. Голяма част от хората очакват те да се повишат. Може да има някакви регулаторни промени, които също не могат да се предвидят към текущия момент", посочи собственикът на агенция за недвижими имоти Лидия Иванова.
Пазарът на имоти
На този фон обаче, много са и хората, които въпреки това влагат парите си в имоти. Експертите смятат, че от 1 януари 2026 г. предстои охлаждане на пазара.
"Не смятам, че ще има апокалипсис", отбеляза Иванова.
"Да се обърнат към експерти, които да могат да планират в едно домакинство разходите и приходите, да ги насочат в правилните потоци - инвестиции в акции, злато, имоти, финансови инструменти, които е най-важно да са диверсифицирани", добави Стоева.
Относно евентуална промяна в лихвите, прогнозите сочат, че в страната ни те ще се запазят като най-ниските в ЕС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1280
|предишна страница [ 1/214 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:45 / 17.09.2025
Борисов: Това е безотговорност
16:07 / 17.09.2025
Въведоха нов вид винетка!
15:27 / 17.09.2025
Startup Crossroads - конференцията, която ще позиционира България...
13:57 / 17.09.2025
НАП изпрати имейли на около 13 000 души и ще се обади по телефона...
12:34 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
Мария Илиева стигнала 100 кг
12:59 / 15.09.2025
Рая Пеева и Явор Бахаров отново заедно
14:40 / 15.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS