Автор: Илиана Пенова 19:32 19:32

Очевидци сигнализират, че на прохода "Петрохан“ е започнал значителен снеговалеж, съпроводен от гъста мъгла. Това съобщават от Меteo Bulgaria.



Видимостта е намалена, а по кадрите личи, че пътната настилка на места започва да се покрива със снежна покривка.



Шофирайте внимателно!