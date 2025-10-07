ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сняг вали в Родопите
В останалите части на област Смолян валежите са от дъжд. Няма затворени пътища в региона. Няма и подадени сигнали за инциденти през изминалата нощ по пътищата в област Смолян.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 27
|
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Състезател: Той нямаше никаква възможност дори да намали скоростт...
23:06 / 06.10.2025
Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до ча...
21:13 / 06.10.2025
Обрат с кръвната проба за амфетамин на пилота, врязал се в публик...
21:01 / 06.10.2025
Дъщерята на полицая, загинал в потопа: Той беше моят Тати
20:48 / 06.10.2025
Хванаха 113 кг канабис в камион, пътуващ от България за Турция
20:36 / 06.10.2025
Десислава Калчева: Най-високи данъци ще имаме в Бургас, Пловдив, ...
22:08 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS