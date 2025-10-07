Сняг вали в Родопите

© I see you KAT Смолян Сняг вали по проходите "Пампорово“, "Рожен“ и "Превала“ в област Смолян, съобщи за "Фокус“ дежурният в Областно пътно управление - Смолян. Създава се организация за почистване и се организират машини, като на места вече са започнали да чистят пътната настилка.



В останалите части на област Смолян валежите са от дъжд. Няма затворени пътища в региона. Няма и подадени сигнали за инциденти през изминалата нощ по пътищата в област Смолян.