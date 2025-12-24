ИЗПРАТИ НОВИНА
Сняг вали по проходите в Смолянско
Автор: Нели Гергьовска 17:09Коментари (0)386
© Камери Пампорово
Сняг вали по проходите "Превала“, "Пампорово“ и "Рожен“, съобщи за ФОКУС дежурният в Областно пътно управление – Смолян. все още няма натрупана снежна по покривка по пътните настилки. Машините са в готовност за снегопочистване.

Дългоочаквания сняг заваля е в курорта Пампорово, като вали от 1-2 часа, казаха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. От днес там за туристи работят лифтовете по линии № 1 и 2, но ски зоната все още не е отворена. Очаква се с прогнозираните валежи през следващите дни и част от пистите в курорта за заработят за любителите на зимните спортове.


