|Сняг вали по проходите в Смолянско
Дългоочаквания сняг заваля е в курорта Пампорово, като вали от 1-2 часа, казаха за ФОКУС от Планинската спасителна служба в курорта. От днес там за туристи работят лифтовете по линии № 1 и 2, но ски зоната все още не е отворена. Очаква се с прогнозираните валежи през следващите дни и част от пистите в курорта за заработят за любителите на зимните спортове.
