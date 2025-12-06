ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Сняг на прохода "Петрохан"!
Пътят е разчистен, а шофирането за подготвените за зимни условия автомобили. Шофьори споделят, че там вече има снегорини.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 107
|
|предишна страница [ 1/18 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Внимавате! Наводнени пътища край Пазарджик
09:20 / 06.12.2025
Реорганизация на движението по АМ "Струма" от днес
09:02 / 06.12.2025
Лошо време с жълт код в половин България
07:32 / 06.12.2025
Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но ще се ра...
08:54 / 06.12.2025
Минути преди полунощ: МФ публикува проекта за Бюджет 2026
07:29 / 06.12.2025
Проф. Кръстева: От институциите зависи гражданите да почувстват е...
22:40 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Историци настояват за празнуване на 1400 години българска държава
12:27 / 04.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS