Снегът постепенно спира, температурите падат под минус 10 

© Facebook През предстоящата нощ облачността в крайния югоизток ще се задържи значителна и главно там все още ще превалява слабо сняг, но до сутринта валежите навсякъде ще спрат, а в Западна и в Централна България ще се установи предимно ясно време. Това става ясно от прогноза на Меteo Bulgaria.



Минималните температури ще са от минус 10° до минус 5°С, по високите полета на запад и югозапад до около минус 13°С, а по Южното Черноморие малко по-високи.



През деня ще е предимно слънчево с временни заоблачавания, но без валежи. Максималните температури ще са между минус 5°С и плюс 2°С в повечето населени места. Умереният и силен запад-северозападен вятър ще продължи през денонощието.



Освен на север от Стара планина, НИМХ издаде предупредителен код за студено време ще бъде в Софийска област, София-град, Кюстендил и Перник.



ФОКУС припомня, че в Русе заради ниските температури ще бъде неучебен ден в училищата. Детските градини обаче ще работят.