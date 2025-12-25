ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снегът по АМ "Хемус" не е почистен
От АПИ предупреждават за снежни и хлъзгави пътища в почти цялата страна.
Движението е затруднено в много пътни участъци. Тежка е пътната обстановка във Видин, Смолян и планинските проходи.
Тежка е пътната обстановка и в района на Арчар. Вали сняг и се образуват километрични задръствания.
Шофьорите са съветвани да карат бавно и внимателно, а при възможност – да избягват пътуванията!
Още новини от Национални новини:
И София се събуди под снежна покривка на Коледа
12:07 / 25.12.2025
Вижте какво е положението през Троянския проход. По-добре отложет...
11:02 / 25.12.2025
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христов...
11:15 / 25.12.2025
Обстановката по пътищата е усложнена!
11:01 / 25.12.2025
До 15 см е снежната покривка по високите части в област Смолян
09:41 / 25.12.2025
7 дни до еврото: 2000 лв. брутна заплата става 1022,59 евро
09:29 / 25.12.2025
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
09:03 / 23.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
