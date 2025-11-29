ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снегът идва до часове
За това предупреждават синоптиците от Meteo Balkans.
Макар количествата да не са значителни, понижените нощни температури ще създадат условия за образуване на тънък леден слой. Висок риск от поледици се очакват в проходите, предупреждават те.
