|Службите в България и още 7 държави разбиха мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
В 8 държави, в координация с Европол и Евроджъст, е проведено мащабно разследване през октомври и ноември 2025 г. Дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в провеждането на мащабната международна операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.
8-те държави са - Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта.
Арестувани са девет лица, заподозрени в пране на незаконни средства, генерирани от измамни криптовалутни платформи. Конфискувани са активи на стойност милиони евро, включително:
- 800 000 евро в банкови сметки
- 415 000 евро в криптовалути
- 300 000 евро в брой
- Цифрови устройства
- Висококачествени часовници
