ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Слънчева сряда с температури между 16 и 21 градуса
Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.
Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 30
|предишна страница [ 1/5 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Младежът, обвинен за убийството в мола, е настанен в болница
22:57 / 21.10.2025
Оцелялото 7-годишно дете: Ако отида при вас, сигурно и вас ще уби...
21:42 / 21.10.2025
Линейка откара задържания за убийството в столичен мол от съдебна...
21:27 / 21.10.2025
Бившият кмет на Руен за тройното убийство: Семейството беше пробл...
19:45 / 21.10.2025
Петър Колев: Македонската евроинтеграция е в клинична кома
21:01 / 21.10.2025
Костадин Костадинов: ГЕРБ са подчинени на ДПС - Ново начало
20:57 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS