Слънчева сряда с температури между 16 и 21 градуса
Автор: Лора Димитрова 08:09Коментари (0)51
© НИМХ
Днес ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността, по-значителни над южните и планинските райони, където главно през втората половина на деня на отделни места ще превали дъжд. Вятърът ще е слаб, в източните части от страната и умерен от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 18°, съобщиха от НИМХ.

Над планините облачността ще е предимно значителна и на места около и след обяд в западните дялове на Стара планина и масивите в Югозападна България ще превали дъжд, по най-високите части – сняг. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, на 2000 метра - около 6°.

Сутринта на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


