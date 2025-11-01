ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слънчева и топла ще бъде съботата
В планините ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
