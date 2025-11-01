Слънчева и топла ще бъде съботата

© Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на отделни места в равнините и котловините ще е мъгливо. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°, сочи прогнозаъа на НИМХ.



В планините ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.



По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.