След жестокостта над млад мъж: Съдът реши съдбата на Хасърджиев и аверите му

Оставиха в ареста д-р Станимир Хасърджиев и другите трима, обвинени в принуда. Съдът прецени, че те като личности и деянията им са обществено опасни.



Според съда няма опасност да се укрият, но има опасност да извършат ново престъпление. Има и обосновано предположение, че са извършили това, в което ги обвиняват.



Решението е окончателно.



"Не съм докосвал това момче и ще го докажа", заяви Хасърджиев на влизане в съдебната зала. И допълни, че според него "измислените показания" са заради сигнал, който самият той подал срещу члена на Надзорния съвет на Здравната каса Андрей Дамянов. "Три години бавят делото срещу него", каза още обвиняемият, цитиран от NOVA.



Гръцкият модел Анастасиос Михаилидис, който беше задържан заедно със Станимир Хасърджиев каза, че няма нищо общо с тормоза над 20-годишното момче, което подаде сигнал.



Пред журналисти в съда гъркът разказа, че просто живеел там. Бил хетеросексуален и бил сгоден. Нямал нищо общо със случката от началото на септември. Напуснал апартамента, защото компанията не му харесвала. Той самият не употребявал наркотици, но на партитата в апартамента в ж.к. "Дианабад" винаги имало, съобщава БНТ.



Хасърджиев и 20-годишният потърпевш се запознали чрез мобилно приложение, а на купона го довел актьора Росен Белов.



Анастасиос Михаилидис твърди, че не е видял насилие и че 20-годишният Георги дошъл на партито по собствено желание и дори сам извадил наркотици. По време на ареста в същия апартамент гръцкият модел бил там, защото Хасърджиев празнувал рождения си ден.



Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите, бе задържан миналата седмица. Хасърджиев заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.



До арестите се стига, след като преди около месец 20-годишно момче подава сигнал, в който казва, че на този адрес - в един от апартаментите, същите тези четирима мъже са го държали по принуда.



Преди дни Софийски районен съд постанови задържане под стража за Хасърджиев и още един от обвиняемите, докато на другите двама е наложен "домашен арест“. Прокуратурата протестира техните мерки за неотклонение.



След като случаят стана публичен, Националната пациентска организация (НПО) в своя позиция категорично се разграничи от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея. Управителният съвет на НПО е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г. Той е един от съоснователите на организацията.