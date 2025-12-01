ИЗПРАТИ НОВИНА
След като блокираха централата на ДПС: Протестът тръгва към централата на ГЕРБ 
Автор: Марияна Стойчева 21:25
© Facebook
След призива на бившият председател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков протестиращите блокираха за кратко централата на "ДПС-Ново Начало". Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи, който скандираха "Пеевски ще падне", предаде репортер на "Фокус". 

Пред централата на Делян Пеевски има силно полицейско присъствие. Шествието продължава към тази на ГЕРБ. 

Гражданите поеха по бул. "Цар Освободител“ и достигнаха до централата на "ДПС- Ново начало“ на ул. "Врабча“, където има засилено полицейско присъствие. Движението по бул. В района на паметника на Васил Левски, както и на кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски“, е ограничено.

Голяма част от центъра на София е без електрозахранване.







01.12.2025 Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам
01.12.2025 Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС
01.12.2025 Кирил Петков: Много ученици ще се включат в протеста, нека да няма
провокации!
01.12.2025 Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026 
01.12.2025 Димитър Манолов: Хубаво е, когато бутнеш едно правителство, да знаеш какво ще правиш след това
01.12.2025 Отново на протест срещу Бюджет 2026: Граждани блокираха центъра на
София 
Хампарцумян: Не може едни хора да взимат 100% увеличение, а други...
21:11 / 01.12.2025
21:11 / 01.12.2025
Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС
20:35 / 01.12.2025
20:35 / 01.12.2025
Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше...
20:35 / 01.12.2025
20:35 / 01.12.2025
Многохиляден протест в центъра на София срещу Бюджет 2026 
19:52 / 01.12.2025 
19:52 / 01.12.2025
Ива Иванова: Близо 1 млрд. лева ще получат земеделските стопани д...
19:20 / 01.12.2025
19:20 / 01.12.2025
Отново на протест срещу Бюджет 2026: Граждани блокираха центъра н...
19:03 / 01.12.2025
19:03 / 01.12.2025

Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
До 150 евро ще могат да теглят клиенти от ПОС устройства в магазини без покупка
14:12 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Българка в Хърватия: Много рядко банкоматите дават по 50 евро на цяла банкнота
15:50 / 30.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Адвокат от Пловдив: В нашите молове работят хора, тежко температурно зависими
21:15 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Поскъпване на хранителните продукти
Протести срещу Бюджет 2026
Бюджет 2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
