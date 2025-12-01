© Facebook виж галерията След призива на бившият председател на "Продължаваме Промяната" Кирил Петков протестиращите блокираха за кратко централата на "ДПС-Ново Начало". Към 20.50 часа ул. "Врабча“ бе изцяло блокирана от протестиращи, който скандираха "Пеевски ще падне", предаде репортер на "Фокус".



Пред централата на Делян Пеевски има силно полицейско присъствие. Шествието продължава към тази на ГЕРБ.



Гражданите поеха по бул. "Цар Освободител“ и достигнаха до централата на "ДПС- Ново начало“ на ул. "Врабча“, където има засилено полицейско присъствие. Движението по бул. В района на паметника на Васил Левски, както и на кръстовището при Софийския университет "Св. Климент Охридски“, е ограничено.



Голяма част от центъра на София е без електрозахранване.











