ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови да съдят държавата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:25Коментари (1)536
© NOVA
След бедствието в черноморския курорт Елените - собственици на апартаменти в хотел "Негреско" са готови да съдят държавата, след като стана ясно, че сградата трябва да бъде съборена.  Пред NOVA от ДНСК обясниха, че зданието има нужните документи, но не е ясно как са получени, след като построено върху коритото на река - нещо, което е забранено.

В хотел "Негреско" в Елените има около 200 собственици. Казват, че всички апартаменти там са частни. "Купих го на публичен продан, обявен от НАП", обясни Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.

Екип се срещна с Евгения в Бургас. Носи всички документи за жилището. "Знам,  че тази сграда има Акт 16, удостоверение за въвеждане за експлоатация", обяснява тя.

Че държавата е готова да събори два обекта в курорта, потвърдиха от Дирекцията за национален строителен контрол. "Ще бъдат съставени констативни актове за премахване на тези два незаконни обекта. Това са аквапаркът и корекцията на река Козлука, река Дращела", заяви инж. Лиляна Петрова, началник на ДНСК.

Всъщност именно заради тази корекция на реката ще се наложи събарянето и на хотела - защото е построен върху нея. Собственици на имоти обаче са готови да подават жалби.

"Има всички разрешения и съм сигурна в подписите на държавните служители", подчерта  Евгения Викторова, собственик на апартамент от Казахстан.

"В краен случай, ако България не ни чуе и не реагира на нашите молби - трябва да отидем и по-далеч. Защото това фактически е моя собственост и това не се отнася само за мен", категорична е Анна Латьшева, собственик на апартамент от Беларус.

В същото време, пред кметове от цялата страна, премиерът Росен Желязков обеща държавата да направи ясен модел и да затегне контрола и санкциите, когато става дума за намеса на човешката дейност в природата.

"В резултат на проливните дъждове настъпи това, което се дава сега като един есенциален пример за стихията, която до известна степен е и подпомогната от човешката дейност в Елените. Имахме много бърза реакция, но отново се сетихме да хвърлим камъка в блатото на това, което се е случило от края на 90-те години", заяви премиерът Росен Желяков.

Държавата вече има информация от областните управители за това къде е нужно да се прави прочистване или корекции на речни корита.


Още по темата: общо новини по темата: 24
12.10.2025 Село в Родопите може да остане изолирано заради свлачище
11.10.2025 Градушка удари в Северна България
11.10.2025 Много силен вятър в 9 области
09.10.2025 Какво е довело до застрояването на Елените?
08.10.2025 Експерт за Елените и Царево: Време е вече да видим директни обвинения с конкретни имена
08.10.2025 Meteo Bulgaria: Постепенно ще има спиране на валежите
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 46 мин.
0
 
 
Съдете инвеститора, който ви е подвел и застроил коритото на реката.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Полицията с подробности за купуването на гласове в Пазарджишко
18:25 / 12.10.2025
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025
Специалист по инфекциозни болести: В момента се разпространяват д...
16:55 / 12.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив, задръстването е километричн...
13:50 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Купа на България сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: