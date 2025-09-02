ИЗПРАТИ НОВИНА
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:21
©
Цените на хранителните продукти във Франция са по-ниски от тези у нас. Това заяви политологът Слави Василев в ефира на предаването "Делници“ с водещ Николай Колев.

"Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези в България. Това направи впечатление на всички от моето семейство и приятели, които изкарахме лятото си във Франция“, посочи Василев.

По думите му подобни сравнения могат да се направят и между българските стоки и тези в редица други европейски държави.

"Няма друго обяснение, освен че регулаторите у нас не работят. КЗК и КЗП спят и няма как да не си помисля, че има картелно споразумение между всички големи хранителни вериги“, добави политологът.

"Всички знаем, че българският народ е против войната. Ние не искаме да участваме в нея и построяването на завод за барут у нас е срещу това желание на хората.“

Това каза политологът Слави Василев, който беше гост в предаването "Делници“ с водещ Николай Колев.

Според политолога министър-председателят на страната трябва да си дава сметка за настроенията на хората, които управлява.

"Ако този завод за барут е важен, то направи го, но не го натрапвай на хората“, призова Василев.

Гостът беше категоричен, че няма потвърждение на информацията, че атаката над самолета на Урсула фон дер Лайен идва от страна на Русия и допълни, че е притеснително, че това се разпространява без да има реални данни.



