Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да подхвърлят наркотици в колата му
Автор: Илиана Пенова 23:02
Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста. Това са млади хора – хора, които са излезли там по съвсем други причини. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор, част от предаване в личната му телевизия, с представители на партията. Видеото е публикувано на страницата му във Фейсбук.

Сред участващите в разговора са Тошко Йорданов и Станислав Балабанов. Те коментираха, че страната ни влиза в еврозоната без правителство и бюджет.

"Политическите партии, които подкокоросаха тази история, използвайки бюджета, носят отговорност за всичко това, което може да се случи след 1 януари. Бюджетът беше провален от ПП–ДБ и последствията ще се носят от тях“, коментира Тошко Йорданов.

"Грешката, която отчитам, е интонацията и леко агресивният тон, с който го казах“, така Тошко Йорданов коментира изказването си за младите лекари, което предизвика огромен политически и обществен отзвук.

"Направихме компромис с първия бюджет, беше много социален, а аз съм десен човек, но направих компромис точно заради младите здравни работници. Бюджетът, срещу който те протестираха, пада. Тоест протестираха срещу това, че ще получат пари – срещу което протестираха предварително, за да не ги получат. Това е no sense“, коментира Слави Трифонов.

"Христо Иванов преди години каза, че съм дългата ръка на ДПС. Аз му казах: аз винаги правя каквото си искам, никой не може да ми влияе – правя това, което искам. Тогава той ми каза: ние се валяем от няколко човека с влияние в социалните мрежи – те така искат да говоря, затова така говоря“, разказва Трифонов.

В хода на разговора Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да подхвърлят наркотици в колата на Трифонов и 200 метра по-надолу да го спрат и да го хванат. Той припомни твърденията, които се разпространяваха преди години, че лидерът на ИТН е зависим от наркотици.


13.12.2025 Икономистът Иван Брегов: София, имаме проблем!
12.12.2025 Васил Божков: Давам на поколението Z да реди листите в "Българско лято"
12.12.2025 Социолог: По-щастлив човек от Бойко Борисов от вчера не бях виждал
12.12.2025 Асен Василев с изцепка в ефира на БНТ
12.12.2025 Румен Петков опроверга слух: Не е вярно
12.12.2025 Андрей Райчев: На следващите избори ще гласуват 3.5 милиона души
Антон Баев: Синът на Милен Цветков бе безпардонно употребен от Ло...
22:09 / 14.12.2025
Орманджиев: Ако Радев реши да прави партия, трябва да подаде оста...
20:20 / 14.12.2025
Очаква се тази вечер Слави Трифонов да направи изявление
20:42 / 14.12.2025
Кръвната банка в Плевен спешно търси кръв
19:14 / 14.12.2025
Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по...
19:14 / 14.12.2025
Говори синът на Милен Цветков
21:05 / 14.12.2025

Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят липсата на ръст на заплатите
09:15 / 13.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени заради рядко планетарно подреждане
14:42 / 13.12.2025
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
При средна годишна заплата от 21 348 евро човек би трябвало да спестява повече от 16 години, за да си позволи такъв имот без кредит
12:02 / 12.12.2025
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
Волейболният ни шампион Алекс Николов с ново мощно возило
11:04 / 12.12.2025
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
Превръщат всеки POS терминал в банкомат
09:04 / 12.12.2025
Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
Паническо презапасяване с храна и техника обхвана страната ни
21:16 / 12.12.2025
