Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да подхвърлят наркотици в колата му

© Това, че Асен Василев е излязъл с тънкото си гласче да пее химна - не го прави лидер на протеста. Това са млади хора – хора, които са излезли там по съвсем други причини. Това заяви лидерът на ИТН Слави Трифонов в разговор, част от предаване в личната му телевизия, с представители на партията. Видеото е публикувано на страницата му във Фейсбук.



Сред участващите в разговора са Тошко Йорданов и Станислав Балабанов. Те коментираха, че страната ни влиза в еврозоната без правителство и бюджет.



"Политическите партии, които подкокоросаха тази история, използвайки бюджета, носят отговорност за всичко това, което може да се случи след 1 януари. Бюджетът беше провален от ПП–ДБ и последствията ще се носят от тях“, коментира Тошко Йорданов.



"Грешката, която отчитам, е интонацията и леко агресивният тон, с който го казах“, така Тошко Йорданов коментира изказването си за младите лекари, което предизвика огромен политически и обществен отзвук.



"Направихме компромис с първия бюджет, беше много социален, а аз съм десен човек, но направих компромис точно заради младите здравни работници. Бюджетът, срещу който те протестираха, пада. Тоест протестираха срещу това, че ще получат пари – срещу което протестираха предварително, за да не ги получат. Това е no sense“, коментира Слави Трифонов.



"Христо Иванов преди години каза, че съм дългата ръка на ДПС. Аз му казах: аз винаги правя каквото си искам, никой не може да ми влияе – правя това, което искам. Тогава той ми каза: ние се валяем от няколко човека с влияние в социалните мрежи – те така искат да говоря, затова така говоря“, разказва Трифонов.



В хода на разговора Слави Трифонов заяви, че Атанас Атанасов е нареждал на хора да подхвърлят наркотици в колата на Трифонов и 200 метра по-надолу да го спрат и да го хванат. Той припомни твърденията, които се разпространяваха преди години, че лидерът на ИТН е зависим от наркотици.