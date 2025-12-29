ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Двойка, която е решила да отбележи празника в Santé Spa Hotel във Велинград, трябва да отдели 4572 евро или близо 9 хиляди лева за три нощувки, и то в една от най-икономичните стаи.
Още по-интересното е, че по-скъпите помещения са изцяло резервирани, а стандартната стая остава единствената възможна опция, при това с ограничен брой свободни места.
Срещу сумата от близо 9000 лева, гостите получават луксозен престой, достъп до висок клас SPA зона, кулинарно изживяване за закуска и вечеря, както и мащабна новогодишна програма.
В нощта срещу 1 януари на сцената ще се качат Камелия и Джена, а в дните преди и след празника са планирани още гост-изпълнители, които да поддържат настроението на високи обороти.
Santé отдавна се позиционира като хотел, който не продава просто нощувки и цената за почивка там е очаквана и очевидно приемлива за българите.
Решихме да видим какво можеш да си позволиш по света за 4572 евро.
За същия брой нощувки в центъра на Париж може да платиш около 2 хиляди евро с гледка към Айфеловата кула, а останалите пари да дадеш за Новогодишна вечеря и подарък за любим човек и различни активности.
Ако човек харесва топлото време може да прекара Нова година в Дубай с гледка към фойерверките на Бурж Халифа. Ако е фен на студа ски ваканция в Алпите.
Фактът, че почти всички стаи са вече заети е показател, че елитният туризъм у нас се разраства.
Дали 4572 евро за три нощувки във Велинград са оправдани зависи от гледната точка. Както е казал народът - "Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава."
За едни това е прекалено голяма сума, а за други просто цената на една перфектна Нова година.
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
