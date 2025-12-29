ИЗПРАТИ НОВИНА





Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
Автор: Георги Кирилов 14:36Коментари (8)7782
© Plovdiv24.bg
Нова година 2026 може да се окаже по-скъпа от екзотична почивка в чужбина, ако решиш да я посрещнеш в един от най-луксозните хотели у нас.

Двойка, която е решила да отбележи празника в Santé Spa Hotel във Велинград, трябва да отдели 4572 евро или близо 9 хиляди лева за три нощувки, и то в една от най-икономичните стаи.

Още по-интересното е, че по-скъпите помещения са изцяло резервирани, а стандартната стая остава единствената възможна опция, при това с ограничен брой свободни места. 

Срещу сумата от близо 9000 лева, гостите получават луксозен престой, достъп до висок клас SPA зона, кулинарно изживяване за закуска и вечеря, както и мащабна новогодишна програма.

В нощта срещу 1 януари на сцената ще се качат Камелия и Джена, а в дните преди и след празника са планирани още гост-изпълнители, които да поддържат настроението на високи обороти.

Santé отдавна се позиционира като хотел, който не продава просто нощувки и цената за почивка там е очаквана и очевидно приемлива за българите.

Решихме да видим какво можеш да си позволиш по света за 4572 евро.

За същия брой нощувки в центъра на Париж може да платиш около 2 хиляди евро с гледка към Айфеловата кула, а останалите пари да дадеш за Новогодишна вечеря и подарък за любим човек и различни активности.

Ако човек харесва топлото време може да прекара Нова година в Дубай с гледка към фойерверките на Бурж Халифа. Ако е фен на студа ски ваканция в Алпите.

Фактът, че почти всички стаи са вече заети е показател, че елитният туризъм у нас се разраства.

Дали 4572 евро за три нощувки във Велинград са оправдани зависи от гледната точка. Както е казал народът - "Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава."

За едни това е прекалено голяма сума, а за други просто цената на една перфектна Нова година.


Още по темата:
29.12.2025 Пожарната в Пловдив: Ако фойерверките не сработят, не трябва да се правят опити за повторно запалване
29.12.2025 Любимо място в Пловдив удължи работното време
29.12.2025 Днес е "страшният ден" - поличби, традиции, обичаи и забрани за празника на 29 декември
28.12.2025 Как да си направим истинска сурвачка с магическа сила
28.12.2025 Хаос в центъра на Пловдив
28.12.2025 Празник е! Ето какви са обичаите








 
 
Беден бил българина? Еврото щяло да го направи още по-беден? А бяха времена когато не ни пускаха в хотелите на Слънчев бряг, защото били само за чужденци?!? Днес чужденците не могат да припарят там където българина си прави кеф.

 
 
В България има достатъчно к**ви, които са си хванали балами да ги плащат тези пари. Затова и цените са такива :)

 
 
Ганчо е на принципа “ Гладен лягам курназ ставам“ е гати и тъпите парчета да пълнат гушите на помаците.
Nako_1912
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
преди 1 ч. и 37 мин.

 
 
Нямам пари за 3 дни във Велинград, заминавам за 6 дни в Дубай.

 
 
Ние се смеем, ама чорбаджиите пълнят гушите. И си викат- баа няма по-прост народ, 10 бона ми дават за нещо дето струва 300.

 
 
И кво предлага умрелия Велинград една главна от 100 метра една минерална вода където я има на 1000 места и измъчения бай Рибан не благодаря
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Делян Добрев: Кощунство! Озверели сте от алчност за власт!
16:11 / 29.12.2025
Тома Биков: Много малко хора от ПП-ДБ разбират в дълбочина от "Въ...
15:20 / 29.12.2025
След сигнал на НАП НЗОК проверява за непълни или неосъществени хо...
15:22 / 29.12.2025
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете...
15:22 / 29.12.2025
Борисов: Портфейлът на българската държава е с няколко милиарда л...
15:23 / 29.12.2025
България получи 1,47 млрд. евро
14:41 / 29.12.2025

