Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето

Нова година 2026 може да се окаже по-скъпа от екзотична почивка в чужбина, ако решиш да я посрещнеш в един от най-луксозните хотели у нас.



Двойка, която е решила да отбележи празника в Santé Spa Hotel във Велинград, трябва да отдели 4572 евро или близо 9 хиляди лева за три нощувки, и то в една от най-икономичните стаи.



Още по-интересното е, че по-скъпите помещения са изцяло резервирани, а стандартната стая остава единствената възможна опция, при това с ограничен брой свободни места.



Срещу сумата от близо 9000 лева, гостите получават луксозен престой, достъп до висок клас SPA зона, кулинарно изживяване за закуска и вечеря, както и мащабна новогодишна програма.



В нощта срещу 1 януари на сцената ще се качат Камелия и Джена, а в дните преди и след празника са планирани още гост-изпълнители, които да поддържат настроението на високи обороти.



Santé отдавна се позиционира като хотел, който не продава просто нощувки и цената за почивка там е очаквана и очевидно приемлива за българите.



Решихме да видим какво можеш да си позволиш по света за 4572 евро.



За същия брой нощувки в центъра на Париж може да платиш около 2 хиляди евро с гледка към Айфеловата кула, а останалите пари да дадеш за Новогодишна вечеря и подарък за любим човек и различни активности.



Ако човек харесва топлото време може да прекара Нова година в Дубай с гледка към фойерверките на Бурж Халифа. Ако е фен на студа ски ваканция в Алпите.



Фактът, че почти всички стаи са вече заети е показател, че елитният туризъм у нас се разраства.



Дали 4572 евро за три нощувки във Велинград са оправдани зависи от гледната точка. Както е казал народът - "Не е луд този, който яде баницата, а този който му я дава."



За едни това е прекалено голяма сума, а за други просто цената на една перфектна Нова година.