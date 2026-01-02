ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скиор е с комоцио след падане на писта в Банско
Мъжът, който е българин на възраст около 40 години, паднал по време на спускане, като ударил главата си. При първичния преглед от спешен екип е констатирано, че пострадалият е с комоцио, но контактен. Потърсена е спешна помощ по въздуха.
Около 11:30 ч. въздушната линейка пристигнала в ски зоната. Организирана била акция по пренасянето на пострадалия до хеликоптера, който го транспортира към столична болница. От Планинската спасителна служба в Банско отчитат увеличаване на инцидентите в планината през празничните и почивните дни.
