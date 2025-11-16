ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията на курортите
Колкото и у нас да си говорим за високи инфлации, поскъпване и ниски доходи, за чужденеца България е символ на евтина, но пък качествена услуга, поне що се отнася до ските.
Кой ли е прогнозирал преди години, че Бъндеришка поляна, която носи типично българско име, произлизащо от река Бъндерица, която в Банско, се вярва че произлиза от местната дума за буре, всъщност ще стане популярна в ски средите и всеки в Европа и на сън ще я знае. Така се случи, че ските наистина популяризираха природата ни и привлякоха огромен брой туристи.
За Банско вече е тривиално да кажем, че разполага освен с прекрасни условия за ски, също и с отлична кухня и места за настаняване. Но клишетата са клишета, защото са истина.
"Достъпно е. Ние сме много известни вече, така че не само средна ръка хора, но и доста по-богати идват тук", сподели пред NOVA Иван Обрейков, който е маркетинг директор на Ски-зона Банско.
В момента в Банско годишната лифт карта е на цена от 1700 лева, като тя ще важи до 1 декември.
"Като разделиш на дните, ти се получава около 50-60 лева на ден, което е изключително добре. Това е най-атрактивната карта и много хора разчитат на нея. Дори получавам много мейли от чужбина от хора, които искат да дойдат, искат да си платят по-рано картата, за да могат да са сигурни, че ще им излезе по-атрактивно. А цената на дневната карта ще излезе преди 1 декември", обясни Обрейков.
В Боровец моментната цена на годишната лифт карта е по-ниска от тази в Банско и струва 1520 лева. В нея обаче има включен немалък бонус - нощно каране. Възможно е да я закупите и на още по-ниска цена – 800 лева, като в такъв случай обаче картата не важи за официалните почивни дни. Тези цени обаче са валидни само за периода до края на ноември.
"От 1 декември до 15 декември нашите потребители могат да закупят абсолютно всички карти на миналогодишни цени, и вече от 15 декември влизат в сила новите ни цени, при които увеличението е минимално, в рамките на годишната инфлация, обявена от НСИ - не повече от 5%", каза Иво Цветков, изпълнителен директор на "Бороспорт".
В Пампорово сезонната лифт карта в момента струва 1700 лева с намаления за младежи и деца. Това е цена валидна до 1 декември. Във всички курорти са убедени, че зимният сезон ще бъде много успешен. Защото природата и цените, на фона на европейските, го предполагат.
"След това ще има нови цени. Ще се опитаме да запазим максимално цените от изминалия зимен сезон. Тоест "Пампорово" АД се ангажира да запази максимално близки цените до тези, които са били миналата година, и дори и да има индексация в цените, тя ще е на база това, което е в ръст на оперативните разходи на дружеството, с които ние няма как да се борим", сподели Стефан Присадов от "Пампорово" АД.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 67
|предишна страница [ 1/12 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Предстоят промени в заплащането на нощния труд
09:07 / 16.11.2025
Златните 100 лева струват близо 200 000 лв., а редки 10-левки дос...
08:35 / 16.11.2025
Подготовка за планината: Съвети за безопасен туризъм
08:58 / 16.11.2025
Експерт: Лошо е, ако рутерът е на два метра от леглото
09:02 / 16.11.2025
Спас Гърневски: Не ми се ходеше в "Лукойл", но Иван Костов ме пра...
22:07 / 15.11.2025
Ангел Кунчев: Тези болести неминуемо ще се появят и в България
17:19 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS