|Скандалът на летище "Васил Левски" е избухнал заради спор за цигари
На 13.09.2025 г. в търговски обект на Терминал 1 на летище "Васил Левски“, обвиняемият Е.К. ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131,ал.1,т.12, врл. 1л. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“.
С постановление на дежурен прокурор Е.К. е задържан за срок до 72 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
