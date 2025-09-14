ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|29,99 лева за сандвич на летището
Става въпрос за фокача с прошуто. За сравнение - същият сандвич на летището в Рим струва 9 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 40
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейс...
12:42 / 14.09.2025
Анелия: Това ме постави на колене, не бях готова за второ дете
11:09 / 14.09.2025
Кои са немските думи, които използваме най-често в българския ези...
21:28 / 13.09.2025
На 14-ти септември отбелязваме един от 12-те големи християнски п...
21:53 / 13.09.2025
Анелия: Не съм готова да стана майка
13:25 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS