29,99 лева за сандвич на летището
Автор: Георги Кирилов 15:04
© Фейсбук
Който иска, плаща. 29,99 лв. струва сандвичът на Терминал 2 на летището в София. За това става ясно от снимка, публикувана в социалните мрежи.

Става въпрос за фокача с прошуто. За сравнение - същият сандвич на летището в Рим струва 9 евро.


