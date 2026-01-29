ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ресто в евро
По думите му, пред касите се е стигнало до остър конфликт между клиент и касиерка, след като мъжът е настоял да получи ресто в български левове, въпреки че служителката е обяснила, че по вътрешна разпоредба рестото се връща в евро.
"Клиентът говореше на развален български с явен руски акцент и още отначало демонстрираше показно поведение“, пише Проданов.
Според разказа, мъжът е поставил на касовата лента покупките си, сред които "голяма бутилка водка "Русский стандарт", туба с антифриз и хранителни продукти“, и е платил със 100-левова банкнота. След като е получил ресто в евро, което е било банкнота от 5 евро и няколко монети, той е реагирал агресивно.
"Развика се, че това е безобразие и че се нарушават правата му като клиент“, посочва очевидецът.
Касиерката, по думите му, е запазила спокойствие, но реакцията на клиента ескалирала:
"В знак на протест той метна евромонетите на пода, скъса банкнотата на две и я захвърли, крещейки: "Това е боклук, боклук!“, твърди Проданов.
След инцидента мъжът е напуснал магазина, а авторът на публикацията заявява, че е вдигнал от пода скъсаната банкнота. По-късно го е забелязал отново на паркинга, където "говорел високо по телефона на руски език“, след което се качил в "черен Jeep Grand Cherokee със софийска регистрация“.
В коментарите си Асен Проданов прави и по-широки политически изводи, като определя случилото се като "публична антиевропейска провокация“.
"Такива демонстративни действия не са случайни и целят разколебаване на хората, които все още не са осъзнали реалната заплаха за европейския път на България“, пише той.
Авторът на публикацията настоява подобни прояви да бъдат санкционирани от държавата:
"Провокациите трябва спешно да се инкриминират, а от провокаторите да се търси наказателна отговорност“, завършва поста си Проданов.
