ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Скандал на касите на голяма търговска верига! Мъж вилня заради ресто в евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:31Коментари (5)1479
©
виж галерията
Скандална ситуация се е разиграла в една от големите търговски вериги в Бургас, става ясно от публикация в социалните мрежи на гражданина Асен Проданов, който твърди, че е бил пряк свидетел на инцидента.

По думите му, пред касите се е стигнало до остър конфликт между клиент и касиерка, след като мъжът е настоял да получи ресто в български левове, въпреки че служителката е обяснила, че по вътрешна разпоредба рестото се връща в евро.

"Клиентът говореше на развален български с явен руски акцент и още отначало демонстрираше показно поведение“, пише Проданов.

Според разказа, мъжът е поставил на касовата лента покупките си, сред които "голяма бутилка водка "Русский стандарт", туба с антифриз и хранителни продукти“, и е платил със 100-левова банкнота. След като е получил ресто в евро, което е било банкнота от 5 евро и няколко монети, той е реагирал агресивно.

"Развика се, че това е безобразие и че се нарушават правата му като клиент“, посочва очевидецът.

Касиерката, по думите му, е запазила спокойствие, но реакцията на клиента ескалирала:

"В знак на протест той метна евромонетите на пода, скъса банкнотата на две и я захвърли, крещейки: "Това е боклук, боклук!“, твърди Проданов.

След инцидента мъжът е напуснал магазина, а авторът на публикацията заявява, че е вдигнал от пода скъсаната банкнота. По-късно го е забелязал отново на паркинга, където "говорел високо по телефона на руски език“, след което се качил в "черен Jeep Grand Cherokee със софийска регистрация“.

В коментарите си Асен Проданов прави и по-широки политически изводи, като определя случилото се като "публична антиевропейска провокация“.

"Такива демонстративни действия не са случайни и целят разколебаване на хората, които все още не са осъзнали реалната заплаха за европейския път на България“, пише той.

Авторът на публикацията настоява подобни прояви да бъдат санкционирани от държавата:

"Провокациите трябва спешно да се инкриминират, а от провокаторите да се търси наказателна отговорност“, завършва поста си Проданов.


Още по темата: общо новини по темата: 1852
28.01.2026 Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
28.01.2026 Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в три аптеки са 6 евро
28.01.2026 Икономист: България в момента е с най-евтините горива от всички държави в еврозоната
28.01.2026 Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01.2026 Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на левове в евро
28.01.2026 За първи път от години: Курсът на еврото скочи
предишна страница [ 1/309 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Всъщност кога са ви питали дали искате да ползвате ЛЕВ????
Вуйчо Величко
Сподели какво ново....
преди 27 мин.
-1
 
 
И аз бих я скъсал банкнотата. Никой не ме е питал дали искам да използвам чужда валута.
+1
 
 
Къде е била охраната, да му покаже бързо изхода на руското мекере?
+1
 
 
чемодан вокзал -Сибир.Да се налива с водка колкото иска и да си къса каквито иска рубли.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Шофьорът, предизвикал катастрофата с бившия кмет на Червен бряг, ...
08:06 / 29.01.2026
НИМХ издадe предупреждения
08:07 / 29.01.2026
Консултациите за служебен премиер продължават
08:04 / 29.01.2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
20:45 / 28.01.2026
Клиент: Миналата година купих капки за уши - 4,05 лв., а сега в ...
20:41 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
21:00 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Германия обяви награда от един милион евро
Германия обяви награда от един милион евро
13:22 / 27.01.2026
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
Ники Кънчев: Почина един от великаните на Пловдив
11:06 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Жандармерия пред община Пловдив
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: