|Сиромахов: Слави, защо се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Слави, виждаш ли какво става в държавата? Чуваш ли гласовете на свободните българи от площадите? В какво се превърна, Слави?
Защо излъга хората, които ти се довериха и гласуваха за теб? Хората, пред които се кълнеше, че никога няма да се прегърнеш с Борисов и Пеевски?
Имаш ли смелост да застанеш очи в очи с избирателите си и да отговаряш на въпросите им?
Защо от обичан артист, който пълнеше с възторжена публика стадионите, се превърна в слуга на двамата най-мразени политици?
Как живееш с всекидневните унижения да изпълняваш раболепно заповедите на Пеевски?
Защо се изплю върху достойнството и честта си? За няколко левчета ли? Ще можеш ли да си купиш с тях нова съвест?
Иди си с мир, Слави. Утре вече ще е късно.
