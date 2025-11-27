ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на бизнесмена от Мадан свалял чужда жена, затова е бил убит
Костадин Кабаджов, син на местен бизнесмен със същите имена, бе убит снощи. Сигнал за починал мъж в коритото на река в землището на гр. Мадан, в посока главния път за Златоград, е получен около 22:12 часа на телефон 112.
"Събраните доказателства ни дават основания да приемем, че в престъплението са включени трима участници, които са нанесли множество удари по главата и тялото на пострадалия. Тримата извършители са на 22, 26 и 23 години. Предстои всеки момент да им бъдат повдигнати обвинения. Ще бъдат задържани за 72 часа“, уточниха от прокуратурата.
"Извършени са множество действия по разследването. Извършен е оглед на местопроизшествието, на трупа, на автомобил, разпитани са свидетели. Назначена е съдебномедицинска експертиза на трупа, предстои да се направи аутопсия, която да установи конкретната причина за смъртта“, добави той.
За момента събраните първоначални данни сочат за наличие на предистория на конфликта между жертвата и един от задържаните – 22-годишен мъж от Кърджали. Конфликтът възниква преди около месец, след като двама мъже (починалият и още един мъж) започват да осъществяват нежелан контакт с 20-годишната жена чрез социалните мрежи.
След отказ от нейна страна за комуникация комуникацията е продължила и са били изпращани съобщения. По данни от разпити, приятелят на жената е потърсил по телефона починалия, като го е предупредил да престане.
В хода на разговора е възникнал остър словесен конфликт, като, по думите му, починалият е отправял заплахи и е настоявал да отиде в Мадан. Събрани са доказателства, че 23-годишният се е насочил към Мадан с група свои приятели.
На мястото на срещата е възникнал конфликт между двете групи. Жертвата е била убита с удари, след което е паднала в реката край винпрома на Мадан.
