ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Скандал, викове и стрелба завършва с паднал безжизнен човек в реката
Срещу него и още трима младежи е повдигнато обвинение за това, че на 26.11.2025 г. около 22:05 часа в град Мадан, на ул.“Перелик“ срещу Винпром град Мадан, до сградата на "Медина“ ООД, умишлено са умъртвили К. К. от гр. Мадан. Повод за започване на разследването е получен сигнал на тел. 112, че около 22:10 часа на посоченото място е възникнал скандал и се вика и стреля, като е съобщено за паднало лице в реката, което е безжизнено.
В апелативния съд делото се разгледа по жалба на Ш. М.
Апелативният съд прецени, че за Ш. М. остава в сила обосновано подозрение, че е съпричастен към престъплението, в което е обвинен, а именно причиняване на смърт в съучастие с други лица. Съдът прие, че от материалите по делото става ясно, че обвиняемият е оказал съдействие на разследващите, като е дал обяснения, но в тях се открива и защитна позиция на Ш. М.
Съдът счита, че разследването по случая върви с добър темп. Няма нови обстоятелства по делото. Има изготвена видео-техническа експертиза на записите от камерите на близкото предприятие. Апелативният съд намира, че от събраните до момента доказателства, от механизма на извършване на престъплението и данните за участието на Ш. М. е налице опасност от извършване на престъпление и укриване при една по-лека мярка за неотклонение спрямо обвиняемия.
Определението на апелативният съд е окончателно.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Мистериозно: След всяко разглеждане от ТЕЛК процентът за трайно н...
10:21 / 03.02.2026
Съвременна техника срещу бедствия за 7 млн. евро ще има в 245 общ...
10:21 / 03.02.2026
Кмет за тримата убити в хижата: Бяха много съмнителни, никой не з...
09:43 / 03.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава...
09:40 / 03.02.2026
Мъж се опита да плати с банкнота реквизит
10:20 / 03.02.2026
Майка с дете се разпозна в порно сайтове след посещение в козмети...
09:01 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS