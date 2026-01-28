ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
По време на делото заместник-окръжният прокурор Атанас Илиев заяви, че по делото е приложен голям обем медицинска документация. Според прокурора, обвиняемият действително е бил диагностициран и е приемал медикаменти в продължение на четири години. След това обаче в здравното му досие няма данни за последващо лечение на обвиняемия или епикризи от болнични заведения и здравословното му състояние не възпрепятства престоя му в ареста.
Адвокат Красимир Елдъров – защитник на Мехмед, заяви, че подзащитният му е невинен. По думите му, той страда от астма, която се обостря и посочи, че има данни, че е търсил помощ и от други медицински специалисти. Адвокатът допълни, че задържането в ареста на обвиняемия, може да доведе до продължително влошаване на здравословното му състояние. Той каза още, че Шабан Мехмед е единственият, който е дал подробни обяснения за случилото се и е разказал за нападение от трима души с пистолети и че е бил удрян, като допълва, че сред нападателите е бил и починалият Кабаджов.
Адвокатът уточни, че подзащитният му има постоянен адрес, работи и е студент задочно във филиала на Варненския университет в Смолян. Той предложи съдът да определи "домашен арест“ или "парична гаранция“ на Мехмед.
Прокурор Илиев заяви, че не са налице нови обстоятелства, а обясненията от обвиняемия противоречат на събраните доказателства и експертизи. Той отбеляза, че се прави опит обвиняемият да бъде представен като жертва и допълни, че не се оборва обоснованото предположение, че той е извършил престъплението, както да извърши друго престъпление или опасността да се укрие или. Прокурорът поиска от съда да бъде отнета възможността да се иска промяна на мярката за неотклонение през следващите два месеца. Съдът обаче не уважи това искане.
Решението на съда подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.
Припомняме, че в началото на разследването, съдът постанови постоянна мярка "задържане под стража“ за Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн, които са възраст между 20 и 26 години. Срещу тях е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено в съучастие. Тялото на 23-годишния Костадин Кабаджов беше открито вечерта на 26 ноември в коритото на реката край Мадан. В хода на разследването полицията първоначално задържа осем души от област Кърджали. Трима от тях бяха обвинени на 27 ноември, а четвъртият – ден по-късно. Останалите четирима бяха освободени.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
