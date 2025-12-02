ИЗПРАТИ НОВИНА
Синът на Атанас Бобоков е задържан, докато пали кофа за боклук на протеста снощи
Автор: Марияна Стойчева 13:49
©
Сред задържаните на протеста снощи в София е синът на известния бизнесмен Атанас Бобоков. Това съобщиха от СДВР по време на брифинг.

Открити са 31 хиляди лева в момчето, като то е задържано в момент, когато е блъскал запален контейнер срещу полицаите.

Има данни, че парите са били предвидени за плащане на провокаторите, които палеха контейнери, хвърляха бомбички, бутилки, колчета и други.



Нещо мълчи по тази новина педал кокорчо,който заплашва и зове за бунт!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

