ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Синоптик от НИМХ: Температури около нулата, после до 20 градуса
Автор: ИА Фокус 09:57Коментари (0)284
© БНТ
До 5:00 часа тази сутрин количествата на валежите в София са 40 л/кв. метър, в Драгоман - 44 л/кв. метър, в Рила - до 58-60 л/кв. метър. Това са районите с най-много валежи днес и затова оранжевите кодове бяха в сила за тази част от страната - това каза в студиото на БНТ синоптикът Анастасия Кирилова от НИМХ.

През следващото денонощие значителни валежи ще има в Южна България, особено в югоизточните райони и затова днес има оранжев код - в Бургаска, Ямболска, Хасковска и Кърджалийска област.

"Причината е средиземноморски циклон, който се премества на изток. Свързаният с него студен, бавно подвижен атмосферен фронт е причина за тези валежи вчера и днес. Днес следобед от северозапад валежите ще спират. Утре отново слабо ще превали в цялата страна от запад на изток. Температурите постепенно се повишават. В сряда сутринта обаче в низините и котловините ще има температури близки до нула градуса и условия за слана", обясни Кирилова.

Дневните температури ще се повишават и ще са близки до 20 градуса през повечето дни от тази седмица със слънчево време и малка вероятност за слаби валежи ще има в събота.

Според дългосрочната прогноза, през първите три седмици на ноември по-голяма е вероятността за сравнително топло време, т.е. засега изгледите са за топъл ноември.

"По отношение на количествата на валежите се очаква да са под нормата. Вече видяхме, че с две обстановки в началото на октомври минахме три пъти месечните норми. Това не е изключено да се случи и в който и да е от месеците с преминаването на средиземноморски циклони", поясни синоптикът.

След сряда със затоплянето се очаква да има и мъгли в различни райони на страната.


Още по темата: общо новини по темата: 33
27.10.2025 »
25.10.2025 »
22.10.2025 »
21.10.2025 »
19.10.2025 »
18.10.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Затварят до 9 ноември участък от пътя Михалково - Кричим
08:34 / 27.10.2025
България с мерки за превенция на детските бракове
08:07 / 27.10.2025
Ограничения по АМ "Тракия"
08:21 / 27.10.2025
Седмицата започва с дъжд и сняг над цялата страна
08:23 / 27.10.2025
Как да проверим дали даден лекар работи с НЗОК и приема ли пациен...
08:36 / 27.10.2025
България загуби един голям глас
21:30 / 26.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Пловдивчани ще наемат паркоместа пред домовете си
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: