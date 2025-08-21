ИЗПРАТИ НОВИНА
Синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
Автор: ИА Фокус 10:50Коментари (0)399
"Утре ще вали - най-много в централната част на Дунавската равнина - между 12 и 20 литра на квадратен метър. Но те все пак са твърде малко, за да решат проблема с водната криза в този район. Малко ще са валежите в южните части от страната", съобщи синоптикът Петър Янков за зрителите на Bulgaria ON AIR.

През нощта утре ще превали и по Черноморското ни крайбрежие. Гръмотевична дейност ще има по линията Плевен - Велико Търново, около Пазарджик и в Добруджа, стана ясно от думите на синоптика.

Времето у нас през почивните дни

Янков отбеляза, че през нощта в петък облаците ще намаляват. 

В събота срещу неделя се очакват слаби превалянията по морето, а следобед в събота и неделя се очакват валежи в планините, главно в Рила и Пирин.

В София през уикенда температурите ще достигат 27-28 градуса, по Черноморието - до 29. 

Вълнението по Черноморието ще бъде слабо, по-силно по северното. През следващата седмица вълнението постепенно ще отслабва, каза още Янков.

Синоптикът добави, че в Гърция в следващите дни температурите ще бъдат до 33-градусовата граница за горещо време. Най-хладната европейска столица ще бъде Стокхолм - около 15 градуса.

Времето през следващата седмица

"В понеделник и вторник ще превалява главно над планините от югозападните части. От сряда започва сух период с повишение на температурите. В петък и събота ще достигат от 33 до 38-39 градуса. В събота вечерта се очакват превалявания и слабо захлаждане", прогнозира Янков.

Синоптикът обясни, че океанското течение Гълфстрийм непрекъснато променя своето положение: "Засега службите дават информация за слабо придвижване към канадския бряг, затова там зимите са по-меки". 

Според Янков няма повод за притеснение. 

"Може да се промени при сериозна промяна на отношенията между суша и океан. Топенето на ледниците създава проблеми с повишаване на морската вода", поясни синоптикът.


