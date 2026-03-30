Ще има ръст на инфлацията, въпросът е да бъде умерен. Тази мярка от 20 евро за гориво насърчава потреблението, а навсякъде по света правителствата се стремят към обратното. А тази мярка взема от всички - включително от хората без автомобили. Това заяви пред bTV председателят на ОС на АИКБ Васил Велев.



И допълни, че шофьорите трябва да се стремят към градския транспорт в този период.



Мярката ще я платим всички - бизнес, работещи, пенсионери, каза инж. Йоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ "Подкрепа“.



Ние сме в началото на стагфлация - ръст на инфлация и икномически застой, допълни той.



"Няма как да има повече инвестиции, когато токът поскъпва", коментира Велев.



Стагфлацията е рядко и неблагоприятно икономическо състояние, съчетаващо висока инфлация, слаб или отрицателен икономически растеж (стагнация) и висока безработица. Този феномен парализира икономиката, тъй като стандартните мерки за борба с инфлацията (вдигане на лихви) могат да задълбочат рецесията, а стимулите за растеж – да ускорят цените.