Симптоми и причини за зимната алергия, експертни съвети за по-добро настроение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:31Коментари (0)256
©
По-късите дни, намалената слънчева светлина и по-ниските температури често съпътстват прехода към есента и зимата. За много хора този период, а особено промяната на часовото време, се свързва със сезонна депресия, известна още като сезонно афективно разстройство (САР). Това състояние се проявява чрез понижено настроение, усещане за летаргия, намалено удоволствие от обичайните дейности и повишена сънливост.

Въпреки че сезонната депресия може да засегне всеки човек, жените са приблизително четири пъти по-податливи от мъжете да развият това разстройство. Счита се също, че множество хора изпитват по-лека форма на състоянието, наричана "зимна депресия".

В статия, публикувана във вестник "Вашингтон пост", психиатърът Норман Розентал, който открива сезонната депресия през 1984 година, споделя съвети за справяне с този проблем.

"Ако сте сред онези хора, които наистина усещат влиянието на сезона и се чувстват зле, не сте сами. Съществуват редица начини, чрез които може да се облекчи състоянието", отбелязва той.

Розентал е професор по психиатрия в Медицинския факултет на Университета Джорджтаун във Вашингтон, окръг Колумбия.

Според изследователите зимната сезонна депресия се дължи на намаленото количество дневна светлина, което може да доведе до десинхронизация между вътрешния циркаден ритъм на човека и естествените външни светлинни цикли, пояснява БГНЕС.

В същото време светлината има стимулиращ ефект и подпомага подобряването на настроението. Специализирани фоторецептори в ретината на окото са пряко свързани с мозъчни области, които регулират настроението.

Научните изследвания показват също, че нивата на серотонин и допамин - невротрансмитери, играещи ключова роля в регулацията на емоциите - варират в различните сезони. Ето защо, за да се справим със сезонната депресия, е важно да се осигури достатъчно светлина в ситуации, в които тя отсъства.


