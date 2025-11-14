ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симеонов: В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат осигурителни вноски
Реакцията на бизнеса дойде след думите на министър-председателя, който сам повдигна въпроса "Добър ли е бюджетът?“ и си отговори отрицателно. По думите му финансовата рамка е "коалиционна“, не предлага нови политики и следва вече заложени параметри — единственият възможен вариант в настоящите условия.
Според Симеонов предложените мерки натоварват прекомерно реалния сектор.
Като основни проблемни точки той посочи двойното увеличение на данъка върху дивидентите – от 5% на 10% и повишаването на осигурителните вноски.
Работодателските организации вече са внесли 12-страничен документ с конкретни разчети и алтернативи, които според тях могат да компенсират приходите в бюджета без увеличаване на налозите.
Един от най-остро поставените проблеми е разликата в осигурителната тежест между държавните служители и работещите в частния сектор.
"В България има близо 100 000 чиновници, които не плащат осигурителни вноски. Ако го правеха, бюджетът щеше да получава около половин милиард лева годишно,“ заяви Симеонов.
Той определи като недопустимо и предвиденото увеличение на заплатите в бюджетния сектор с двуцифрени проценти, докато бизнесът вече работи при значителна финансова тежест. Според него разходите за възнаграждения са едно от най-сериозните икономически предизвикателства в Европа и у нас, задълбочено допълнително от недостига на работна ръка.
От БТПП заявиха, че са били поставени в невъзможна ситуация при подготовката на своето становище. Проектът на бюджет е изпратен до социалните партньори с едва 24 часа срок за реакция, а управляващите предварително са обявили, че няма да правят промени.
"Параван няма да ставаме. Социалните партньори трябва да бъдат уважавани,“ подчерта Симеонов.
Според него управляващите бързат да прокарат непопулярен бюджет поради зависимостта си от опозицията — която парадоксално настоява да не се променя нищо съществено.
Бизнесът ще настоява за промени в парламента
От БТПП заявиха, че ще продължат да настояват за корекции в проектобюджета по време на предстоящите дебати в Народното събрание.
