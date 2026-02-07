ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шумен скандал в събота сутринта в ефира на БНТ
Поводът за скандала беше темата за тройното убийство край хижа "Петрохан“ и твърде многото неизвестни по случая.
Михалев се възмути, че се правят внушения, без да има достатъчно доказателства.
"Будизмът е противоположно на това, което се е случило на Петрохан“:
"За каква истина говорите? Вие защитавате една секта“, попита го Димчев.
"Как разбрахте, че е секта?“, попита го Михалев.
"Защото участвам в…“, опита да отговори Димчев, но беше прекъснат: "А, вие сте вътре?“.
"Не, журналистически разследвам…“, пак опита да отговори Димчев и пак беше прекъснат: "А, значи сте свързан? Това ли ми казвате в момента?“.
"Журналистически разследвам. Вменявате ми думи и говорите глупости. Не съм свързано лице“, отвърна Димчев.
"Ами тогава като какъв давате информация?“, продължи да атакува Михалев.
"Като човек, който се занимава с проучването. И за разлика от вас съм виждал част от тези снимки и видеа“, обясни Димчев.
"Агент на ДАНС ли сте? Тогава като какъв давате информация?“, попита отново политикът.
"Журналист съм, бе, господине. А вие сте действащ политик и защитавате вашата политическа формация, от която видни политически фигури, включително кмета на София, казаха, че са казаха, че са участвали в тази схема“, посочи Димчев.
"Нищо не защитавам. Задавам въпроси. Аз не знам какво да защитя в случая. Единствено защитавам правото на обществото да научи истината, а не пропагандатори да влияят на мнението на хората“, отговори Михалев, въпреки че Димчев още не беше приключил.
Анализаторът разказа още, че на част от публикуваните снимки се виждало как по време на ремонта на хижата преди време деца са подреждали с тухлички фалически символи. "Аз не съм запознат. Ето, казвам ви, че не съм запознат“, призна Михалев, цитиран от Блиц.
Двамата продължиха да спорят за това прибързани ли са обвиненията за съществуването на секта и дали ПП-ДБ е свързана с хората, които бяха убити и с тези, които се издирват.
"За първи път чувам за тази история преди една седмица, когато излезе в новините. Как да съм участвал? А вие очевидно знаете много по тази тема“, посочи Михалев.
"Очевидно хората от вашата партия знаят, вие сте добре информиран, спуснати са опорни точки, които ги сервираха почти всички политици, които са ходили там и по някакъв начин са се движели“, изтъкна Димчев.
Двамата влязоха в остри спорове още веднъж и по темата за ограничения брой секции за гласуване в страните извън ЕС.
