|Ще се вдигат данъци, неизбежно е според икономистите
Той обясни и кои са някои от важните препоръки на МВФ към страната ни: Бюджетът финансира икономическа експанзия, вместо да я охлажда – увеличава вътрешното търсене, което води до по-висока инфлация; Ръстът на разходите за заплати в публичния сектор е рекорден за Европа – над 20% на годишна база, далеч над ръста в частния сектор; Кредитната експанзия, особено при ипотеките, допълнително нагрява вътрешното потребление; Ръстът на разходите далеч изпреварва производителността, а структурни реформи липсват.
Богданов обясни, че ако продължи тази политика на високи текущи разходи без компенсиращи приходи или структурни съкращения, България неизбежно ще бъде принудена да повиши някои данъци. А МВФ е ясен - ако не се овладеят разходите, приходната част ще трябва да се "закърпи“ с данъчни корекции.
Според него фондът не настоява сляпо за вдигане на данъци и замразяване на доходи. "Това е нещо, към което всички се нахвърлиха сляпо. Но важните препоръки са далеч по-рационални и дългосрочни", категоричен е той.
И обясни, че МВФ препоръчва оптимизиране на публичния сектор - не "замразете заплатите“, а замразете разходите за персонал чрез по-добро управление и дигитализация. Въпреки спада в работоспособното население и инвестиции в електронни услуги, броят на заетите в администрацията не намалява.
Освен това фондът съветва и за разумно управление на публичните средства. Не просто "давайте повече пари“ за сектори като образование, а харчете така, че да има реален ефект – по-висока грамотност, умения, производителност.
Освен това, според икономиста, за да расте частният сектор, трябва ясна регулаторна рамка, по-малко административни тежести и предвидимост. Това ще позволи устойчив ръст на доходите без натиск върху бюджета.
