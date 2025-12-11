ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще има временни прекъсвания на платежните системи на НТУ заради еврото
От 22 декември до 31 декември 2025 г. временно няма да може да се купува винетки чрез банков превод през интернет страницата на Национално тол управление - www.bgtoll.bg и мобилното приложение. Това се налага във връзка с подготовката на платежните системи за преминаване към евро. Потребителите, които най-често използват този канал за плащания, са уведомени по електронна поща.
През този период винетки ще могат да се купуват по всички останали начини: с банкова карта през сайта www.bgtoll.bg и мобилното приложение, на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване – с карта. Гишетата са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления. Терминалите за самотаксуване са 464. Винетки може да бъдат закупувани и от партньорската мрежа на Агенция "Пътна инфраструктура“.
Маршрутните карти, купени през 2025 г., могат да бъдат с дата на пътуване най-късно до 31.12.2025 г. включително. Дата на пътуване след 01.01.2026 г. няма да може да бъде избирана, въпреки че продуктът позволява покупка до 7 дни предварително. Например, при покупка на маршрутна карта на 28 декември 2025 г. ще може да се избере дата на пътуване до 31 декември 2025 г., но не и за 1 януари 2026 г. и след това.
От 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 02 ч. на 1 януари 2026 г. всички канали за продажба на Националното тол управление, както и тези на Националните доставчици на услуги, ще бъдат временно недостъпни. Прекъсването е необходимо за извършване на поддръжка от Националния платежен оператор "Борика“ АД и последващи проверки за нормално функциониране. В този период извършването на плащания, включително в брой, няма да бъдат възможни.
Национално тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване в посочените периоди, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта, като имат предвид, че маршрутните карти могат да бъдат използвани до 31 декември 2025 г. включително.
НТУ се извинява на потребителите за причиненото неудобство и благодари за разбирането.
