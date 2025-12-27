ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ще бъде отдадена почит на загиналите български военнослужещи при атентата в Кербала
С възпоменателни събития и военни ритуали командванията на Сухопътните войски и Съвместното командване на специалните операции (СКСО) и военнослужещи ще почетат паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения по време на операцията за стабилизиране и възстановяване на Ирак в периода 2003-2008 г.
На този ден отдаваме почит към майор Георги Качорин, старши лейтенант Николай Саръев и офицерските кандидати Антон Петров, Марин Милев, Цветан Камов, Паун Георгиев, Иван Инджов, Свилен Киров, Димитър Димитров, Владимир Пашов, Гърди Гърдев, Преслав Стоянов и Валентин Донев, пише bTV.
Паметта на офицерски кандидат Антон Петров – един от петимата български военнослужещи, загинали през 2003 г. в атентата срещу българската база "Индия" в Кербала, Ирак, ще бъде почетена от 11 часа на гробищния парк "Чародейка“ с церемония, организирана от колегите и близките на русенския командос.
На възпоменателната церемония се предвижда да присъстват представители на държавната и местната власт, както и офицери от Съвместно командване на специалните операции (СКСО).
Малко преди обед камион цистерна се взривява близо до оградата на база "Индия" в Кербала, където се помещава щабът на българския батальон. Ръцете на шофьора-атентатор са били завързани за волана, така че машината да не може да спре дори след като военните откриват стрелба.
Кървавият атентат отнема живота на майор Георги Качорин, командир на рота; старши лейтенант Николай Саръев, командир на взвод; и офицерските кандидати Иван Инджов – командир на отделение, Антон Петров – командир на отделение и Свилен Киров – мерач.
Всичките те са повишени в звание посмъртно и отличени с награден знак "За вярна служба под знамената“ I степен. Други 27 от българските бойци бяха тежко ранени, а базата – сериозно повредена.
От първата година до днес военните поделения, част от които бяха загиналите, участват в поклонения пред паметта на своите колеги и по родните им места.
