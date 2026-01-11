ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор: Тази вечер пътят беше ад. Лед като стъкло, сняг отгоре, пясък - никъде по пътя, коли върху мантинелите и в канавките
Така описва пътната обстановката край Равногор шофьор, сигнализирал за проблематичните условия на Meteo Bulgaria.
От кадрите се вижда, че пътната обстановка е много усложнена и снеговалежът обилен.
