Шофьор: Само това ме опази да не помета други коли снощи на АМ "Тракия"!
Автор: Георги Кирилов 10:47Коментари (1)1224
© Фокус (Архив)
Апел към всички на пътя - карайте бавно и внимателно. Снощи около 19:30 часа, няколко км след "Траянови врата" посока София, след попадане в аквапланинг и въртежи по платната се озовах в канавката. Това разказва шофьор в социалната мрежа Фейсбук.

"Само съобразената скорост и големият късмет ме е опазил мен и това да не помета други коли. Искам да изкажа хиляди благодарности на хората, които въпреки ужасните условия на пътя спряха да ми помогнат. Искам да благодаря на господина, който ме качи в буса си на топло и изчака с мен пътна полиция. Заради шока не успях да разбера имената на двамата шофьори спрели, моля ако четат това да ми пишат. Искам да изкажа благодарности на дежурните пътни полицаи за отношението им, че ме успокояваха и ми събраха частите по пътя. Благодаря на тях и на пътна помощ, че ме отведоха на безопасно място, докато си ме вземат. Бъдете здрави!", пише българинът.


Браво за отношението на хората. Да сме добри хора е най-важното нещо.
