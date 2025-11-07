ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шестима загинаха в Бургас след гонка с полицаи
Преследването на автомобила от джип на Гранична полиция е започнало след Китен. Колата се е отправила към вътрешния път през селата Ясна поляна и Росен.
След като стига до входа на Бургас, където се намира контролно-пропускателният пункт в местността "Пода", колата блъска друг автомобил, измества го от пътя и влиза в града. Преследването продължава по булевард "Тодор Александров". Преди моста "Владимир Павлов", с лента за принудително спиране, поставена от полицейски автомобил, колата с мигранти се преобръща и влиза в езерото Вая.
От деветимата мигранти в колата шестима са загинали на място. Шофьорът на автомобила – румънски гражданин е оцелял. Той е задържан от полицията и в момента се разпитва. Трима от мигрантите са ранени и са откарани в областната болница.
Вероятно заради мокрия път шофьорът е загубил контрол над колата и е паднал във водата. На място има екипи на пожарната и полицията.
