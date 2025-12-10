© Шести вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Вносители са ПП-ДБ, подкрепени от депутатите на АПС и МЕЧ. Темата на вота е "Провал в икономическата политика". До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.



Именно водената от кабинета "Желязков" икономическа политика е причината толкова много хора на протест, смятат от ПП-ДБ. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие. Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни.



Според правилника на Народното събрание гласуването трябва да се проведе между 24 и 48 часа след края на дебатите. Именно тогава ще стане ясно дали кабинетът ще запази доверието на Народното събрание.