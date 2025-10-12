ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Севда Шишманова за свой репортаж от 1996 година: Този случай е пример как личното пространство на политик не може да бъде дефинирано
Автор: ИА Фокус 19:01Коментари (0)0
©
Законът на ИТН за нарушаването на личния живот се превърна в голяма тема през седмицата. Финалът ѝ беше поставен от Бойко Борисов, който каза, че се е чул със Слави Трифонов и той щял да го оттегли. Това обаче е повод да си припомним един случай от 1996 г., когато журналистът Севда Шишманова наруши личното пространство на тогавашния вътрешен министър Любомир Начев, който е на купон с манекенки, в деня, в който в столичния кв. "Люлин" са застреляни трима полицаи. В последствие това води до оставката му. По темата говори Севда Шишманова.

"Този случай е пример как личното пространство на политик не може да бъде дефинирано. Този репортаж се състоя на т.нар. лично пространство и направи дисекция на зависимостта на хората, които управляваха тогава, от подземния свят. Публична тайна е, че през 90-те години конкурсите за мис и агенциите за манекени бяха финансирани от силовите групировки. Тогава имаше критична маса, затова се случи всичко това с този репортаж. Хоризонтът на моралните ценности и изискванията на обществото спрямо политиците и разбирането на самите политици къде е границата на допустимото беше абсолютно различна. Сега хоризонтът е много нисък, критичната маса не съществува", разказа Шишманова пред NOVA.

Журналистът посочи, че тогава точно създателите на ИТН, които са част от създателите и шоупрограмата "Ку-Ку", са ѝ връчили наградата за храброст точно за този репортаж.

Шишманова разказа и за филма, по който работи - "Парчета живот", разказващ за атентата в Сарафово. Актьорите са българи и израелци, лентата ще се снима и в България и в Израел.

Журналистът сподели, че трябва да си даваме сметка за личните истории на хората, които стават жертви по време на войни, атентати.

"Те са истински носител на това, което може да бъде общото между хората в този разделен свят. Защото това говори за ценноста на живота", допълни тя.

Войната в Ивицата Газа

Шишманова каза, че мирното споразумение между Израел и "Хамас" постига спиране на огъня и размяна на заложници и затворници. За нея обаче най-големият проблем е какво ще последва след него.

"Предстои много сложен процес, в който в Ивицата Газа трябва да бъдат разположени стабилизиращи международни сили. Откъде ще дойдат те – предстои да бъде решено. Предстои да бъде решена и трудната задача за разоръжаване на "Хамас", което ще бъде сложен и труден процес. Какво ще бъде предложено на "Хамас", какво ще бъде политическото бъдеще на организацията, защото тя едва ли ще съгласи да се предаде", коментира Шишманова.

Тя изрази надежда в плана да има много сериозна устойчива гаранция от страните, които постигнаха това споразумение – САЩ, Египет, Катар и Турция.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обискираха коли в пазарджишко заради местните избори
16:15 / 12.10.2025
Напрежение в пазарджишкото село Огняново: Има съмнение за купуван...
15:39 / 12.10.2025
Влак прегази служител на БДЖ!
15:00 / 12.10.2025
Катастрофа на АМ "Тракия" до Пловдив, задръстването е километричн...
13:50 / 12.10.2025
Деница Сачева: С ИТН постигнахме разбирателство за спорния законо...
13:50 / 12.10.2025
Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
11:10 / 12.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
Местни избори 2023 г.
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: