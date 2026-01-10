© I see you KAT Смолян виж галерията Голямо срутище затвори пътя Смолян – Девин, на километър след Широка лъка посока Стойките, съобщи за ФОКУС дежурният в областно пътно управление – Смолян. предстои да започне разчистване на свлечените скални късове и пръст.



Това най-прекият път между Смолян и Девин, обходният маршрут е изключително дълъг и трябва да се мине през Кричим – Пловдив – Асеновград – Чепеларе – Пампорово – Смолян.



Пътищата по проходите в област Смолян са проходими при зимни условия. Снежната покривка е над 15-20 см. Машините са на терен и разчистват пътните настилки.



Остава в сила ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода "Превала" заради снеговалеж и снегопочистване.