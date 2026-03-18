Семейството на 15-годишния Александър Макулев, който е една от жертвите в случая Петрохан-Околчица, публикува официална позиция с цел да сложи край на спекулациите и клеветите, които петнят паметта на детето и задълбочават болката на близките му.В писмото си близките изразяват неописуема скръб и тревога от ширещите се неверни твърдения, свързани с личния живот и духовните занимания на Александър, както и от опитите тези факти да бъдат представяни по подмолен или клеветнически начин.Семейството подчертава, че по тялото на момчето няма следи от сексуално посегателство и всякакви внушения за обратното са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на детето. Те заявяват, че нямат никакви финансови взаимоотношения или конфликти, свързани с неговите занимания, и че Александър е водил пълноценен живот, интегриран в училище и сред връстниците си. Духовните му интереси към будизма, религия, насочена към мир, състрадание и етика, са били неправилно интерпретирани от някои и семейството настоява за коректно представяне на тези практики.Близките изразяват пълното си доверие в работата на Софийска окръжна прокуратура и професионализма на определените прокурори. Те информират, че са поискали призоваване на свидетел и извършване на медицински и психиатрични експертизи, както и компетентна оценка от авторитетни теолози по будизъм, с цел всякакви спекулации да бъдат изключени.Семейството призовава медиите и обществеността към човешка етика и уважение към болката им. Те настояват за незабавно спиране на квалификации като "педофилия“ и "секта“. В писмото си близките обявяват, че са подали молба за публично оповестяване на съдебно-медицинската експертиза и подготвят достойно изпращане на момчето в последния му път.Пълен текст на писмото:ОТВОРЕНО ПИСМООТ СЕМЕЙСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР (15 г.)ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ДО ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ДО РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФИГУРИ И ИНСТИТУЦИИУважаеми дами и господа,В този момент на неописуема болка и траур, породени от трагичната загуба на нашия син и брат Александър, ние сме принудени да излезем с официална позиция. Причината е безпрецедентната вълна от спекулации, неверни твърдения и откровени клевети, които петнят паметта на едно невинно дете и задълбочават страданието на неговите близки.С настоящото категорично заявяваме:Относно съдебно-медицинските факти: По тялото на Александър няма следи от сексуално посегателство – нито към момента на настъпване на смъртта, нито в какъвто и да е период преди това. Всякакви внушения в обратната посока са не само лъжа, но и жестоко посегателство върху честта на нашето дете.Относно финансови злоупотреби: От семейството на Александър никога не са искани или вземани пари под каквато и да е форма, свързана с неговите убеждения или занимания.Относно социалния живот на детето: Александър беше интегриран млад човек. Той посещаваше училище, поддържаше социални контакти с връстници и живееше пълноценен живот, съобразен с неговата възраст.Относно духовните му търсения: Александър бе обучаван в принципите на будизма – едно от най-големите световни духовни течения, изповядваща мир, състрадание и етика. Опитите това да бъде представено като нещо "подмолно" или "сектантско" са проява на дълбоко непознаване на световната култура.ПОДКРЕПА ЗА РАЗСЛЕДВАНЕТО И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Изказваме своето пълно удовлетворение от решението за обединяване на разследванията и определянето на прокурорски екип от Софийска окръжна прокуратура. Изразяваме безрезервно доверие в безпристрастността, професионализма и личните качества на определените прокурори.В тази връзка информираме за следните предприети стъпки:Подали сме официално искане лицето Валери Андреев да бъде призовано като свидетел и на същия да бъдат направени медицински прегледи и комплексна психиатрична експертиза относно неговите твърдения. Изискали сме и проверка на всички финансови документи за дарения от семейство Андрееви към Ивайло Калушев.Поискали сме официално съдействие от най-авторитетните теолози по будизъм в Европа и САЩ. Към момента очакваме тяхното финално съгласие, за да бъдат конституирани като ad-hoc вещи лица по делото. Целта е да се предостави компетентна и обективна научна експертиза, която да изключи всякакви спекулативни интерпретации на духовните занимания на Александър.ПРИЗИВ ЗА МЕДИЕН КОМФОРТ И ЕТИКА: Обръщаме се към обществеността и медиите с молба да осигурят необходимия медиен комфорт, за да може прокурорският екип да си свърши работата необезпокоявано. Настояваме за незабавно прекратяване на употребата на квалификации като "педофилия" и "секта". Ще търсим правата си по съдебен път срещу всеки, който петни паметта на Александър.АПЕЛИРАМЕ ЗА УВАЖЕНИЕ: Молим за елементарна човешка етика към чувствата на семейството и най-вече към майката на Александър. Настояваме снимките на детето да бъдат свалени от всички платформи, които нямат изричното ни съгласие.Вече сме подали молба до Прокуратурата за разрешение за публично оповестяване на цялата съдебно-медицинска експертиза, или части от нея, с което публикуване да се сложи край на всякакви спекулации по въпроса, като едновременно с това информираме, че предприемаме стъпки за организирането на достойно изпращане на нашия син и брат в последния му път.С уважение, Семейството на Александър Макулев