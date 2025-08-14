ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство от Пловдив пометено от АТВ на морето, майката и 3 деца са в болница
Четириколесното МПС, отдавано под наем, непосредствено след наемането му от 18-годишен несебърлия, потегля по алеята. По данни на водача то е нямало спирачки, вероятно поради възникнала техническа неизправност. С цел избягване на сблъсъка с насрещно движещо се МПС водачът се отклонява вдясно и качвайки се на тротоара. блъска движещите се там пешеходци – 35-годишни съпрузи от Пловдив, 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години. След сблъсъка наетото превозно средство блъска и 49-годишен служител от хотел "Мелия". След това АТВ-то спира във фасадата на зданието.
Към УМБАЛ "Бургас" са откарани пловдивчанката с трите деца и служителят на хотела. Към момента все още няма данни за здравословното им състояние.
Водачът е тестван за употребата на алкохол или наркотици, като и двата теста са отрицателни. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.
