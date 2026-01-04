ИЗПРАТИ НОВИНА
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:14
© БГНЕС
На няколко километра от Варна, сгушено между нови къщи с високи огради и стари дворове с орехи, се намира Баново – селото, което местните с усмивка, а понякога и с ирония наричат "селото на богатите“.

Лъскави автомобили, модерни имоти и скъпи джипове не са рядкост по улиците му. И въпреки това – в Баново няма банкомат. Няма и поща, няма аптека, а отскоро и магазин, предаде кореспондентът на БГНЕС по Черноморието.

Докато държавата преживява една от най-големите финансови промени в новата си история, хората в Баново продължават да теглят пари от съседни села или от града.

Пенсионерите чакат мобилни пощи или разчитат на близки. За дребни административни услуги се пътува, сякаш не сме в XXI век, а в далечна периферия.

Баново отдавна не е "обикновено“ село. Тук живеят бизнесмени, хора със свободни професии, семейства, избягали от шума на града. Данъците се плащат, имотите се поддържат, селото расте. Но инфраструктурата – не. Липсата на банкомат не е просто неудобство, а символ на едно по-дълбоко разминаване между статистиката и реалността. Между "богато населено място“ и елементарните услуги, които би трябвало да го съпътстват.

А с еврозоната вече говорим за дигитални плащания, за модерна финансова система, за безкасово общество. В същото време в Баново няма къде да изтеглиш пари, няма къде да изпратиш писмо, няма гише, на което възрастен човек да зададе въпрос и да получи отговор лице в лице.


Магазин и апета хората да си направят. Банкомати няма в повечето села, както и поща. Горките "бизнесмени" мисля че някак си ще успеят да се справят и без тези неща, пък ако толкова им липсват - да си направят
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

