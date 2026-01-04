ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Лъскави автомобили, модерни имоти и скъпи джипове не са рядкост по улиците му. И въпреки това – в Баново няма банкомат. Няма и поща, няма аптека, а отскоро и магазин, предаде кореспондентът на БГНЕС по Черноморието.
Докато държавата преживява една от най-големите финансови промени в новата си история, хората в Баново продължават да теглят пари от съседни села или от града.
Пенсионерите чакат мобилни пощи или разчитат на близки. За дребни административни услуги се пътува, сякаш не сме в XXI век, а в далечна периферия.
Баново отдавна не е "обикновено“ село. Тук живеят бизнесмени, хора със свободни професии, семейства, избягали от шума на града. Данъците се плащат, имотите се поддържат, селото расте. Но инфраструктурата – не. Липсата на банкомат не е просто неудобство, а символ на едно по-дълбоко разминаване между статистиката и реалността. Между "богато населено място“ и елементарните услуги, които би трябвало да го съпътстват.
А с еврозоната вече говорим за дигитални плащания, за модерна финансова система, за безкасово общество. В същото време в Баново няма къде да изтеглиш пари, няма къде да изпратиш писмо, няма гише, на което възрастен човек да зададе въпрос и да получи отговор лице в лице.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 33 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Много сериозен проблем пред хиляди българи
11:00 / 04.01.2026
Проф. Олег Асенов: Тол таксата се увеличава с 30% от 1 март
10:46 / 04.01.2026
МВР алармира: Въвеждането на еврото е златен шанс за измамниците
10:01 / 04.01.2026
Сигнал: Това е вид рекет над образованите възрастни хора
09:43 / 04.01.2026
Ядем по-скъпи кашкавал и кисело мляко, солено ни излиза и зеленчу...
09:25 / 04.01.2026
"Пътна полиция" отчита голям брой нарушения, но по-малко жертви н...
08:34 / 04.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS