© виж галерията Родопското село Косово край Нареченски бани е в риск да остане изолирано заради свлечен участък от единствения път, водещ към населеното място. Проливните дъждове през последните дни превърнали шосето в пълноводна река, подкопали основите и свлекли тонове земна маса в дерето, където минава река Косовска. Сега част от асфалта буквално виси във въздуха.



"Около 15 метра от участъка се е изсипал в посока дерето заедно с растителността. Подкопан е пътят на около 80 сантиметра, всичко е отишло към дерето. Поне 200 кубика земна маса е попаднала в реката“, обяснява кметът на Нареченски бани Димитър Бакалски пред NOVA.



Участъкът е обезопасен с предупредителни ленти, а преминаването е разрешено само за леки автомобили. Въведено е ограничение за моторни превозни средства над 3,5 тона. Кметът е сигнализирал държавните институции и следи отблизо състоянието на шосето.



В село Косово постоянно живеят около 40 души, повечето пенсионери с хронични заболявания. Жителите се притесняват, че при следващи валежи пътят може да пропадне изцяло, което ще спре преминаването на линейка, пожарна и доставките на хляб и хранителни продукти.



"Ако пътят се срути, ще останем откъснати. Има еко пътека, но в сезона има и хищници, а това е единствената връзка на Косово със света“, споделя Елена Пехливанова, местна жителка.



Шофьорите също са изложени на риск.



"Бавно в горния край, гледаме да не стане беля. Ако продължи да вали, пътят може да се повреди още повече“, казва Ангел Томов, шофьор, преминаващ по свлечения участък.



Село Косово е популярна дестинация за почивка и планински разходки. Собствениците на къщи за гости са сериозно обезпокоени.



"Единственият ни поминък са туристите. Ако пътят не се оправи, ще трябва да затворим къщите. За Нова година вече са резервирани, а сега всичко е застрашено“, казва Светлана Ралева, собственик на къща за гости.



Пътят е републикански, а кметът настоява за спешни мерки от държавата преди настъпването на зимата.



"Ние сме на прага на зимата и ако държавата не вземе спешни мерки чрез Агенция "Пътна инфраструктура“ и не осигури средства за бедствия и аварии, ситуацията ще стане критична“, допълва Димитър Бакалски.



От Агенция "Пътна инфраструктура“ обявиха, че вече е задействана цялата процедура за укрепване на пътя и всички отговорни институции са ангажирани, но не уточниха конкретен срок за приключване на ремонта.