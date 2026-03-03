ЗАРЕЖДАНЕ...
Самолет на Wizz Air кацна в София след репатриращ полет
По-рано самолет на Wizz Air кацна на Летище София в 15.04 днес от Мускат, Оман. Това стана ясно от данни на сайта на летището.
Ето какво още се казва в позицията на авиокомпанията:
Още от самото начало Wizz Air внимателно анализира възможността подобни репатриращи полети да бъдат достъпни и за пътници. Продължаваме активно да проучваме всички осъществими варианти, като поддържаме постоянна координация със съответните власти в различни държави, за да разберем по-добре нуждите и регулаторните изисквания за евентуални бъдещи полети от този тип.
Към момента въздушното пространство в части от региона остава сериозно ограничено, а фактори като оперативни одобрения, маршрутни рестрикции и съображения за сигурност често са извън прекия контрол на авиокомпанията. Всеки допълнителен полет изисква комплексна координация и правителствени разрешения, които могат да бъдат променени в кратки срокове.
Оставаме изцяло ангажирани с това да превозим нашите пътници до първоначалните им крайни дестинации веднага щом това бъде безопасно и оперативно възможно. В същото време, при никакви обстоятелства няма да допуснем компромис с безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия. Безопасността винаги ще е наш най-голям приоритет."
