Настоящият ни репатриращ полет от Обединените арабски емирства (ОАЕ) през Мускат, Оман до София бе организиран с цел да окажем съдействие на наши колеги, които се намираха в региона и не успяха да се приберат поради бързо променящата се обстановка и ограниченията във въздушното пространство. Това заявиха в своя позиция доот Wizz Air.По-рано самолет на Wizz Air кацна на Летище София в 15.04 днес от Мускат, Оман. Това стана ясно от данни на сайта на летището.Ето какво още се казва в позицията на авиокомпанията:Още от самото начало Wizz Air внимателно анализира възможността подобни репатриращи полети да бъдат достъпни и за пътници. Продължаваме активно да проучваме всички осъществими варианти, като поддържаме постоянна координация със съответните власти в различни държави, за да разберем по-добре нуждите и регулаторните изисквания за евентуални бъдещи полети от този тип.Към момента въздушното пространство в части от региона остава сериозно ограничено, а фактори като оперативни одобрения, маршрутни рестрикции и съображения за сигурност често са извън прекия контрол на авиокомпанията. Всеки допълнителен полет изисква комплексна координация и правителствени разрешения, които могат да бъдат променени в кратки срокове.Оставаме изцяло ангажирани с това да превозим нашите пътници до първоначалните им крайни дестинации веднага щом това бъде безопасно и оперативно възможно. В същото време, при никакви обстоятелства няма да допуснем компромис с безопасността и сигурността на нашите пътници, екипаж и флотилия. Безопасността винаги ще е наш най-голям приоритет."