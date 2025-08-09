ЗАРЕЖДАНЕ...
|Салмонелата и чревните инфекции по настъпват по морето
От РЗИ отчитат, че с всяка изминала седмица случаите на стомашно-чревни инфекции и салмонела се увеличават, а една от причините за това са високите летни температури.
"Те благоприятстват развитието на бактериите, защото са свързани най-вече с храните, хранителните продукти и с малко занижената лична хигиена на хората", казва д-р Анка Баева, началник противоепидемичен контрол в РЗИ-Варна. "Салмонелите от 17 за 2024 г., сега са 14 за месец юли. Имаме увеличение обаче от предходната седмица - от 2 стават 9. Това е заради взрив, които имахме в една детска градина. Трябва да се спазват температурните режими на всички продукти. Да не са оставени на слънце, при което се способства развитието на тези микроорганизми", казва още д-р Баева.
От началото на сезона Българската агенция по безопасност на храните извършва засилени проверки в обектите за хранене.
"От началото на юни месец ние имаме приблизително 890 проверки. Предписанията са 150. Актовете, които сме издали, са 29. Имаме 6 затворени обекта дотук от началото на сезона. Тези обекти са с преустановена дейност поради лоша хигиена основно. Но има и такива, които работят без разрешително от Агенцията по безопасност на храните. Обичайно това, което сме установили, е, че персоналът не е добре обучен и подценява риска. Препоръчително е да се работи с ръкавици. Особено там, където се приготвя храна за деца", обясни д-р Златина Димова, директор ОДБХ-Варна.
Контролните органи напомнят и за санкциите. "Започват от 2000 лв. В зависимост от това каква е степента на нарушението. Най-голямата санкция обаче е запечатването на обекта и налагането на заповед за спирането му", обясни д-р Димова.
Ако все пак човек се зарази, здравните власти съветват: "Първо е хубаво хората да не се лекуват сами. Това може да доведе до едно салмолено носителство, при което те още 4-5 месеца могат да пренасят салмонелата и да заразяват без самите те да имат симптоми. Хубаво е или да отидат за изследване в лаборатория, или при личния лекар. Ако обилно имат повръщане и чести изхождания - към инфекциозна клиника да се насочат", посъветва д-р Анка Баева.
А за да намалим рискът от подобни ситуации е хубаво да спазваме съветите на специалистите. "Спазвайте лична хигиена, мийте си ръцете често. Внимавайте с храните и хранителните продукти. Или трябва да са добре обработени, да бъдат в хладилни условия", препоръчва д-р Баева.
"При установяване на несъответствие или при съмнение за такова, нека да бъдат изпращани сигнали чрез онлайн платформата публикувана на страницата на БАБХ. Активната гражданска позиция, активната гражданска помощ, която бихте ни оказали, би довела до повишаване ефективността на контрола", казва д-р Баева.
