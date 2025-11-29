ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сачева захапа лошо Асен Василев
"Чухме синдикатите и работодателите, много ни е трудно да чуем Асен Василев, който е човекът, напомпал разходите", обясни тя.
По думите й "протягане на ръка към ПП-ДБ е почти невъзможно, да не кажа невъзможно, защото не мога да се сетя за нито един мой колега, който иска да работи с Асен Василев. Сега и ДБ има повече водевилен характер".
Така не било по времето на Христо Иванов. "Нямат конструктивно поведение, искат да влязат в медиите само през скандала, но не и през разумно предложение", коментира още Сачева. И добави, че няма планове за друг състав на Министерския съвет.
Във вторник щели да бъдат представени решенията на синдикатите и работодателите. Тогава щяло да се знае какво ще се случи с този бюджет - дали продължава с ремонт или ще бъде предложен удължителен бюджет.
"От БСП очакваме да проявят разбиране и както ние приемаме техни социални предложения, очакваме и те да направят необходимите компромиси", каза още Сачева.
По думите й, че ще има пропаганда - че всичко щяло да е много страшно, че непрекъснато щяло да има протести, нямало съмнение. В момента вече имало наложени над 65 глоби на търговци и 10 млн. лева били събрани от такива, които не обявявали цените в евро и лева и други нарушения.
"Това е тема, която постоянно обсъждаме в коалицията. И нашият лидер Бойко Борисов непрекъснато поставя този въпрос", каза Сачева.
Според нея нови избори няма да укротят страстите, а щели да разгорят нови. "Въпросът е какво целят колегите от ПП-ДБ, очевидно дестибилизация, дали те не целят смяна на курса на страната. Бих попитала ген. Атанасов дали тези протести са за спреведливост или за смяна на политическата ориентация на страната? Чухме рационалните мнения от протеста, който мина, въпросът е защо се прави нов протест?, попита още тя.
factotum_1967
СИСТЕМАТА НИ УБИВА!
преди 5 мин.
преди 51 мин.
преди 55 мин.
