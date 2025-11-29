ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Сачева захапа лошо Асен Василев
Автор: ИА Фокус 10:56Коментари (3)619
©
Случи се това, че ние чухме гласа на работодателите и синдикатите, възстановихме диалога и решихме да сложим този бюджет на пауза. Г-н Борисов беше човекът, който сложи разума на масата. Това каза зам.-председателката на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева по БНТ. И продължи: Какво искат ПП-ДБ? Ако искат бюджет, който е балансиран, би трябвало да не правят протест в понеделник, но ако искат дестабилизация, нови предсрочни избори, нека да го споделят?"

"Чухме синдикатите и работодателите, много ни е трудно да чуем Асен Василев, който е човекът, напомпал разходите", обясни тя.

По думите й "протягане на ръка към ПП-ДБ е почти невъзможно, да не кажа невъзможно, защото не мога да се сетя за нито един мой колега, който иска да работи с Асен Василев. Сега и ДБ има повече водевилен характер".

Така не било по времето на Христо Иванов. "Нямат конструктивно поведение, искат да влязат в медиите само през скандала, но не и през разумно предложение", коментира още Сачева. И добави, че няма планове за друг състав на Министерския съвет.

Във вторник щели да бъдат представени решенията на синдикатите и работодателите. Тогава щяло да се знае какво ще се случи с този бюджет - дали продължава с ремонт или ще бъде предложен удължителен бюджет.

"От БСП очакваме да проявят разбиране и както ние приемаме техни социални предложения, очакваме и те да направят необходимите компромиси", каза още Сачева.

По думите й, че ще има пропаганда - че всичко щяло да е много страшно, че непрекъснато щяло да има протести, нямало съмнение. В момента вече имало наложени над 65 глоби на търговци и 10 млн. лева били събрани от такива, които не обявявали цените в евро и лева и други нарушения.

"Това е тема, която постоянно обсъждаме в коалицията. И нашият лидер Бойко Борисов непрекъснато поставя този въпрос", каза Сачева.

Според нея нови избори няма да укротят страстите, а щели да разгорят нови. "Въпросът е какво целят колегите от ПП-ДБ, очевидно дестибилизация, дали те не целят смяна на курса на страната. Бих попитала ген. Атанасов дали тези протести са за спреведливост или за смяна на политическата ориентация на страната? Чухме рационалните мнения от протеста, който мина, въпросът е защо се прави нов протест?, попита още тя.


Още по темата: общо новини по темата: 241
29.11.2025 Калин Стоянов: За първи път говорители на протеста нахъсваха протестиращите срещу полицаи, които ги охраняват!
29.11.2025 Проф. Боян Дуранкев с мрачни заключения за българската икономика
29.11.2025 Президентът нарече депутатите социопати и биячи
28.11.2025 Нидал Алгафари: Млади хора излязоха да протестират срещу бюджета, без да се усетят, че са маша в ръцете на едни или на други
28.11.2025 Томислав Дончев: Легална процедура за оттегляне на бюджет няма
28.11.2025 Ивайло Мирчев: Борисов си промени мнението и оттеглянето на бюджета отпадна
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 5 мин.
0
 
 
Самата мисъл да те захапе Сачева си е... брррррр. :)
+1
 
 
Сачева лъжливата, на Тиквата лъжливия слугиня. В понеделник всички по площадите.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
12000 евро за квадрат! Купувач: Явно има много пари, които трябва...
11:13 / 29.11.2025
Съвет към българите: Внасяйте левовете си в банката
11:04 / 29.11.2025
Медици с шеста чернодробна трансплантация във ВМА
10:51 / 29.11.2025
Президентът нарече депутатите социопати и биячи
10:50 / 29.11.2025
Wizz Air: Не се очакват повече смущения
10:51 / 29.11.2025
Росен Желязков: Положението с наводненията в Благоевградско е овл...
10:51 / 29.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: