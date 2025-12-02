ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|СДВР: Установихме човек на протеста с газов пистолет със зареден патрон
"Има трима ранени полицаи и един задържан", уточни Николов.
71 души са задържани. Николов заяви, че лицата, които са създавали провокации са организирани групи.
"СДВР няма право да извежда предварително маскирани лица, установени на влизане, защото е предпоставка за ескалация, в нито една европейска страна я няма тази практика", коментира още той. По отношение на провокациите пред централите на ГЕРБ и ДПС-НН Николов заяви, че не са имали предварителна информация, че шествието ще тръгне натам и не са имали достатъчна подготовка, за да обезопасят района чрез ГКП-та.
"Ескалацията се случи в момента, в който незаявено шествие се насочи към сградата на "ДПС-Ново начало". Нашият план беше обезсмислен. Протестиращата маса премина през необезопасена от полицията територия", каза Николов.
"Видяхте агресията, непредизвикана с нищо, върху полицаи, които бяха замеряни с предмети. При 21 КПП-та видяхме хора, които наподобяват хулигани и провокатори, и към тях незабавно бяха прикрепени оперативни екипи, които следяха тяхното поведение", обясни Николов.
Според него полицията е направила всичко възможно, за да проследи всички агресори.
Сред задържаните е син на известен русенски бизнесмен, за когото се събират данни. Той е подпалил кофа за боклук.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 19 мин.
-1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Ограничават движението на камиони по магистралите по празниците
11:31 / 02.12.2025
България има най-евтините цени на цигари в ЕС, близо 40 лева дост...
11:14 / 02.12.2025
Извънредно решение на правителството от последните минути!
11:11 / 02.12.2025
Младежката организация на ГЕРБ: Със сигурност гласът на протестир...
10:53 / 02.12.2025
Експерт: Кешът е силно препоръчителен, дръжте по 100 евро на член...
10:26 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора б...
09:51 / 02.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS